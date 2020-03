Coronavirus: Bonaccini ri-arruola Venturi per la Sanità in Emilia-Romagna

Sergio Venturi torna in pista. L'ex assessore regionale alla Sanità dell'Emilia-Romagna è stato richiamato dal governatore Stefano Bonaccini, dopo che l'attuale titolare della delega alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, è stato trovato positivo al coronavirus.

"A darci un aiuto sarà anche Sergio Venturi, assessore alle Politiche della salute fino a pochi giorni fa- scrive lo stesso Bonaccini ieri a tarda sera su Facebook - visto che Raffaele dovrà lavorare a domicilio, ho chiesto a Sergio di gestire l'emergenza sanitaria legata al coronavirus nei prossimi giorni, fino a quando sarà necessario, e lui ha accettato subito, dimostrando un grande senso di responsabilità. Lo ringrazio per questo. Sono certo che riusciremo a superare questo momento insieme, istituzioni e cittadini. Come Emilia-Romagna- afferma il presidente, che sui due assessori contagiati, Donini e Barbara Lori, aggiunge- Li ho sentiti, sono in buone condizioni e lavorano da casa. Grazie a entrambi, continueremo ogni giorno a fare ciò che serve, ne sono convinto".

Nel frattempo gli altri componenti della Giunta sono risultati tutti negativi ai controlli effettuati dopo la positività emersa nei loro colleghi. E dunque continua la loro attività come pure prosegue l'Unità di crisi regionale e chi vi collabora continuando ad assicurare l'attività istituzionale, garantendo la gestione delle misure contro il coronavirus e il coordinamento con autorità nazionali e locali. Attività che avviene con la massima precauzione, privilegiando il lavoro da remoto (videoconferenze), limitando i contatti diretti e, comunque, rispettando le distanze di sicurezza.

