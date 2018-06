Più agenti e più sicurezza, Forza Italia sfila in zona Tempio

Nella prima serata di ieri si è svolta come da programma la manifestazione "io sto con i poliziotti", indetta da Anna Maria Bonacini come rappresentante del gruppo Seniores di Forza Italia. Il corteo, composto da una quindicina di simpatizzanti, è partito dalla stazione dei treni e ha percorso alcuni luoghi simboli della cronaca nera cittadina: viale Crispi, viale Caduti in Guerra, via Muzzioli, via Piave e infine piazzale Natale Bruni.

Nell'ultima tappa si è tenuto un breve intervento della stessa Bonacini, che ha ribadito come occorra da un lato garantire organici adeguati alle forze dell'ordine modenesi e dall'altro intervenire sulle norme di legge per garantire certezza della pena. L'iniziativa, infatti, aveva preso le mosse dai recenti fatti di viale Crispi, teatro di violenze frequenti fra gruppi di cittadini nigeriani, che aveva scatenato un'offensiva dei sindacati di polizia di fronte al rilascio fin troppo "celere" di soggetti pericolsi per l'incolumità pubblica.

Al corteo ha preso parte anche un rappresentante del Coisp (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia), ma l'invito degli organizzatori non è stato colto dalle altre forze politiche di centrodestra e non, che hanno ignorato la manifestazione. La stessa Forza Italia di Modena non ha partecipato compatta al corteo, ma si è divisa, salvo poi riunirsi intorno alle 21, tra la zona Tempio e viale Gramsci, dove è stato allestito un gazebo sugli stessi temi.