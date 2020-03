Chiusura delle attività, dopo le resistenze degli industriali arriva la firma del Decreto

Dopo quasi 24 ore di "limbo", il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm che sospende le produzioni non essenziali in tutto il Paese e che contiene la lista delle attività consentite. A quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi ieri sera lo schema del nuovo dpcm, e il relativo allegato con la lista delle attività, era già pronto. Ma dopo la comunicazione del Presidente del Consiglio, sono arrivate molte richieste da parte delle aziende, anche di rilevanza per il sistema Italia, che facevano presenti varie motivazioni per giustificare la necessità di proseguire nelle proprie attività e invocavano comunque il carattere essenziale delle stesse, la rilevanza strategica ai fini dell'economia nazionale, lo scopo comunque connesso e accessorio rispetto alle attività consentite in via principale, la funzione strumentale alla risposta sanitaria in corso.

Il governo ha quindi verificato con attenzione ogni richiesta. Per tutta la notte e per tutta la mattinata di oggi al Ministero dello sviluppo economico sono stati severamente impegnati a vagliare tutte le richieste. La firma al termine di questo lavoro, nel tardo pomeriggio di oggi. A breve il testo definitivo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

(fonte DIRE)

