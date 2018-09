Dalla Spagna a Formigine per progetti e pratiche “green”

Il Comune di Formigine, che dal 2008 aderisce al “Patto dei Sindaci”, iniziativa europea che presuppone l’impegno a raggiungere obiettivi particolarmente ambiziosi in materia ambientale, ha ottenuto un finanziamento per confrontarsi sulle buone prassi in materia di mobilità sostenibile, efficienza energetica, gestione dei rifiuti e smart city con Xirivella, città nell’area metropolitana di Valencia. In questi giorni, una delegazione proveniente dalla Spagna e guidata da Ricard Barberà, sindaco di Xirivella, ha visitato Formigine, confrontandosi su diversi progetti, pratiche e realtà “green”.

L’occasione del primo incontro di questo progetto di gemellaggio è stata la Settimana della Mobilità Sostenibile, promossa dalla Commissione Europea per incentivare l’utilizzo dei mezzi alternativi all’auto privata, e che ha visto nei giorni scorsi la firma da parte del sindaco Maria Costi, della “Carta Metropolitana dell’Elettromobilità”, il documento guida nazionale ideato con lo scopo di coinvolgere ed educare città e comuni verso una mobilità più sostenibile e pulita.

Tra gli appuntamenti formiginesi di questa edizione della Settimana della Mobilità, sabato 22 settembre, a partire dalle 17, al Centro di Educazione Ambientale di via Sant’Antonio, passeggiata di 5 chilometri circa, organizzata dagli Ecovolontari, alla scoperta dell’ecotrekking urbano, pratica che consente di allenarsi, godersi il paesaggio e allo stesso tempo prendersi cura del decoro urbano del proprio territorio. Sempre sabato 22, per tutto il giorno, in via San Francesco, presentazioni di elettromobilità, a cura di GL Car, per quanti volessero chiedere informazioni sulle auto elettriche.

Domenica 23 settembre, con partenza alle 14,30 in piazza della Repubblica, “Biciclettata d’autunno”, pedalata della durata di circa due ore e mezzo, organizzata da Amici per la Vita Onlus, alla scoperta delle vie dell’acqua formiginesi, in collaborazione con il Consorzio della Bonifica Burana.

"Celebrare la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – commenta Giorgia Bartoli, assessore all’Ambiente - per Formigine significa sensibilizzare i cittadini sull'importanza di pensare quotidiamente in primo luogo alla sostenibilità ambientale nella scelta dei mezzi di trasporto per andare a scuola, a lavoro o semplicemente per passeggiare. Anche in questo caso, solo la sinergia tra l'implementazione delle adeguate politiche pubbliche e i comportamenti dei singoli cittadini può fare la differenza".