Nuovo assetto della Giunta Regionale, a Bonaccini Welfare e Politiche abitative. Donini vicepresidente

L’assessore Raffaele Donini è il nuovo vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Il titolare di Trasporti, infrastrutture e agenda digitale è stato nominato dal presidente della Giunta, Stefano Bonaccini, che ha firmato oggi il decreto di incarico. Donini succede a Elisabetta Gualmini, dimessasi giovedì scorso dopo essere stata eletta al Parlamento europeo alle elezioni del 24 maggio.

Il presidente Bonaccini ha poi deciso di assumere lui stesso le deleghe alle Politiche di welfare e alle Politiche abitative, prima in capo all’ex vicepresidente.

“Si completa così il riassetto delle competenze in Giunta dopo l’uscita di Elisabetta Gualmini- afferma il presidente Bonaccini-. Oltre alla nomina di Raffaele Donini, amministratore serio e preparato, in vista della fine della legislatura ho deciso di farmi carico personalmente delle deleghe che gestiva Gualmini, per la loro rilevanza e anche per portare a compimento percorsi già avviati”.