Regionali. Borgonzoni dà la buonanotte: "E' comunque un risultato storico"

C'è amarezza, anche se ben celata dietro una parvenza di serenità e stanchezza al quartier generale della Lega a Bologna. Sentimenti che esrprime bene Lucia Borgonzoni ai microfoni intorno alle ore 2: "E' stato un grande risultato, è storico che per la prima volta in 50 anni l'Emilia-Romagna sia stata contendibile".

La candidata del centrodestra concede solo una manciata di minuti in conferenza stampa per commentare il risultato del voto. "Continueremo a lavorare- si limita ad aggiungere Borgonzoni- in campagna elettorale abbiamo sollevato tanti problemi, a cui continueremo a dare risposte, come promesso. Domani faremo l'analisi del voto e risponderemo alle domande".

"Mi spiace che Stefano Bonaccini non abbia perso occasione anche stasera, come in tutta la campagna elettorale, di attaccare e screditarmi. Io credo che la politica debba essere costruttiva, ma non ho visto questa volonta' da entrambe le parti", aggiunge la leghista.

Detto questo, l'esponente del Carroccio si alza e lascia la sala stampa. Per domattina e' convocata una conferenza stampa alle 10 insieme al leader della Lega, Matteo Salvini, al comitato elettorale.