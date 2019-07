Vignola, la candidata sindaco e capogruppo Pd Paola Covili si dimette dal Consiglio comunale

"Nella serata di mercoledì 26 giugno, prima dell’inizio del Consiglio comunale, ho comunicato al presidente, alla Giunta e ai colleghi consiglieri le mie dimissioni da membro dell’assemblea, dimissioni che ho poi provveduto a protocollare regolarmente il giorno successivo. Da giovedì 27 giugno, dunque, non sono più consigliere comunale di Vignola e capogruppo del Partito democratico". Lo ha annunciato la ormai ex capogruppo del Gruppo Pd a Vignola Paola Covili, candidata sindaco alle elezioni del 2017.

"Le ragioni di questa scelta - precisa Covili - sono personali in quanto legate a un mutamento della mia posizione professionale che mi impedisce di proseguire con l’impegno amministrativo. Desidero ringraziare il presidente del Consiglio comunale Graziano Fiorini per la correttezza e disponibilità dimostrati in questi anni; così come i colleghi consiglieri, sia quelli di minoranza, a cui ci hanno legato alcune battaglie, sia quelli di maggioranza, che nonostante le differenze di visione sul futuro e sullo sviluppo di Vignola, non hanno mai fatto mancare il confronto dialettico all’interno del Consiglio. Un ringraziamento particolare ai dipendenti comunali, che svolgono un servizio prezioso per la collettività, e a quelli, tra loro, che in questi anni si sono adoperati con competenza, in Consiglio, in Commissione e nel lavoro d’ufficio, per rendere il nostro impegno di consiglieri quanto più proficuo possibile e sempre a favore dei cittadini che abitano, vivono, amano Vignola. Auguro, infine, buon lavoro ai colleghi del mio Gruppo, il Partito democratico, che mi hanno accompagnato in questo difficile, ma ricco percorso, e che sono sicura continueranno a portare avanti le idee e i valori con cui ci eravamo candidati".

Il segretario cittadino dei Democratici Andrea Ghiaroni ha a sua volta ringraziato l'ex capogruppo: "Quando si è candidata a sindaco, due anni fa, in un momento difficilissimo per il nostro partito, si è caricata di un peso che ben pochi sarebbero stati disposti a portare, e ha continuato ad andare avanti nonostante la sconfitta e le evidenti difficoltà, con una tenacia e una caparbietà unici. Ovviamente, c’è il profondo rammarico per la perdita di una risorsa così preziosa: sempre presente, sempre attenta, sempre “sul pezzo”, ha condotto con competenza e passione il Gruppo consiliare sino a oggi, non facendo mai mancare sia il contributo di idee sia il lavoro concreto all’interno dell’Amministrazione. Credo sinceramente che tutto il Partito democratico le debba moltissimo, e mi auguro che possa continuare ad aiutarci in altre forme e modi. Adesso si volta pagina: entro la fine del mese il Consiglio comunale surrogherà Paola con un nuovo componente. Nel frattempo il Gruppo consiliare, dopo un approfondito confronto al suo interno e con la Segreteria, ha individuato il nuovo capogruppo: sarà Antonia Zagnoni, che ringrazio per aver accettato l’incarico, e a cui va il mio migliore augurio di buon lavoro".