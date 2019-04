Autobrennero, la Provincia di Modena incassa 1,5 milioni dai dividendi

Dal dividendo sulle azioni Autobrennero la Provincia di Modena incasserà quest'anno quasi un milione e 500 mila euro, confermando la cifra dello scorso anno. Il dividendo, pari a 23 euro per azione, è stato deciso dall'assemblea dei soci della società che si è riunita lunedì 29 aprile a Trento per approvare il bilancio 2018; per la Provincia di Modena era presente il presidente Gian Domenico Tomei.

La Provincia detiene una quota del 4,24 per cento pari a 65.068 azioni, una partecipazione strategica visto anche che la società partecipa a progetti infrastrutturali importanti per il territorio e l'economia modenesi come la bretella Campogalliano-Sassuolo e la Cispadana.

La risorse provenienti dal dividendo saranno investite dalla Provincia sul territorio per migliorare la viabilità provinciale.

Il bilancio della società si è chiuso con un utile di esercizio pari a 68,2 milioni di euro, derivante da un valore della produzione di 397,1 milioni. Il valore complessivo dei dividendi distribuiti ai soci per l’anno 2018 supera i 35 milioni di euro complessivi.