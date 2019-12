No-vax alle elezioni Regionali, ci sarà anche il candidato presidente Domenico Battaglia

In sei province – Bologna e, da Ovest ad Est, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – è stato raggiunto il numero di firme necessario per la presentazione delle liste del Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità alle prossime elezioni regionali. Nei prossimi giorni quasi certamente raggiungeranno l'obiettivo altre due province, Parma e Modena.

Sono già 5000 i cittadini che si sono fisicamente recati nei comuni o nei banchetti allestiti sul territorio regionale per far autenticare la propria firma e garantire a M3V la presenza sulla scheda. un dato non scontato, aldilà delle ambizioni elettorali che restano non certo elevatissime.

"Abbiamo dunque la certezza di essere presenti sulle schede elettorali del 26 gennaio prossimo. Ai più noti candidati a Presidente dell'Emilia Romagna – Bonaccini, Borgonzoni, Benini – si aggiunge il medico ferrarese Domenico Battaglia", spiega il Movimento 3V. "Emergenza vaccini e salute sono al centro del programma, ma, nel rispetto del principio di precauzione e a tutela di ogni forma di vita e dei diritti umani, sono inoltre stati fissati obiettivi ben precisi su ambiente, infrastrutture, alimentazione, agricoltura, famiglia, scuola e partecipazione".