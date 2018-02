San Possidonio, Eleonora Zucchi lascia la carica di vicesindaco

Dopo oltre otto anni Eleonora Zucchi lascia la carica di Assessore alla Scuola e Vicesindaco del Comune di San Possidonio. La scelta di vita che l’ha portata a collaborare ad un nuovo progetto nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi non le ha consentito di proseguire i suoi incarichi istituzionali.

“Questi otto anni e mezzo di mandato amministrativo assieme ai miei colleghi del Comune e dell’Unione - spiega Eleonora Zucchi - sono stati lunghi e difficili per tutti, ma anche ricchi e produttivi e, per me, una scuola di vita di valore inestimabile. Ringrazio il mio Sindaco per questo, che ha fatto del nostro piccolo paese una vera Comunità, unita e viva. Spero che questo processo non si arresti con noi ma continui e si potenzi nei prossimi anni, perché la società ha bisogno di queste realtà piccole e virtuose, che fanno funzionare, meglio di tante altre realtà più grandi, il Paese Italia. Lascio il mandato con grossissimo dispiacere ma necessariamente, con un po’ di rammarico per quello che non è ancora stato fatto, ma che si potrà fare in futuro con nuove energie, e con un pizzico d’orgoglio per i risultati raggiunti.”

Il consiglio comunale ha espresso unanimemente un grande ringraziamento ad Eleonora per la mole e la qualità del lavoro sviluppato in questi anni.

Subentra come Assessore alla Scuola e alla Cultura Elisa Spaggiari, già capogruppo degli indipendenti in consiglio, mentre Anna Malavasi unisce al suo ruolo di Assessore ai Servizi sociali la carica di Vicesindaco.

Il Sindaco Rudi Accorsi: “Quella di Eleonora è una scelta di vita che non possiamo che accettare. Con Lei, assieme alla giunta ed al consiglio, abbiamo lavorato benissimo e ottenuto risultati importanti. Lo spirito di servizio che ha messo nel suo ruolo è stato di esempio e di traino per tutti noi. Penso di poter esprimere il pensiero di tutti ringraziandola di cuore per la sua attività di questi anni. Ad Elisa Spaggiari e ad Anna Malavasi rivolgo l’augurio di poter svolgere i nuovi compiti con la serietà e l’impegno che le hanno contraddistinte sinora”.