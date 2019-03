Eletta la nuova segreteria provinciale della Cgil di Modena

E’ stata eletta ieri dall’Assemblea Generale, la nuova segreteria provinciale della Cgil di Modena, alla presenza del segretario Cgil Emilia Romagna Luigi Giove. Ha votato a favore il 76,5% dei votanti. La segreteria è composta dalla segretaria Manuela Gozzi, riconfermata a Congresso lo scorso ottobre, e da altri 5 membri, Marco Balili, Tamara Calzolari, Daniele Dieci, Cesare Pizzolla e Erminio Veronesi.

La nuova segreteria Cgil vede due conferme (Calzolari e Veronesi) e tre nuovi ingressi (Balili, Dieci e Pizzolla). La scelta della segretaria, sottoposta all’Assemblea generale, è ricaduta su funzionari che hanno maturato esperienze nell'organizzazione contrattuali, politiche e organizzative, con l’obbiettivo di garantire il pluralismo dell'organizzazione, in linea con la tradizione di gestione unitaria della segreteria che caratterizza da anni la Camera del Lavoro di Modena.

La nuova segreteria sarà impegnata a sviluppare l’attività programmatica della Cgil, rafforzare l’attività sulla contrattazione sia sociale-territoriale che contrattuale, sulle politiche organizzative, sviluppare iniziative attente ai cambiamenti del mercato del lavoro e ai giovani, oltre a sostenere l’insediamento della Cgil sul territorio, favorendo iniziative politico sindacali. Primario rimane anche il coinvolgimento, a fianco delle categorie, nella gestione delle crisi aziendali e nella tutela dei lavoratori coinvolti, a cominciare dalle vertenze Italpizza e Frama Action. Sin d’ora, la segreteria Cgil dichiara il proprio impegno a dare continuità alla manifestazione unitaria #FuturoalLavoro di Cgil Cisl Uil del 9 febbraio scorso, in linea con le scelte delle segreterie nazionali unitarie.

Una segreteria che, tra conferme e nuovi ingressi, vuole fare della Cgil provinciale il luogo più proficuo per il confronto, l’approfondimento e la realizzazione del documento conclusivo del 18° Congresso. Un ringraziamento particolare è stato fatto al segretario organizzativo uscente Marzio Govoni per l’importate contributo politico-organizzativo fornito in questi anni difficili, e un sincero augurio per il nuovo incarico alla guida di Federcosumatori.