Elezioni 2018 | Forza Italia. Bonacini: "La Flat Tax è la chiave di volta del programma"

Ultimi giorni per parlare di campagna elettorale, in questo spazio dedicato ai partiti e movimenti che saranno presenti il 4 Marzo sulla scheda elettorale. E' il momento dell'intervista alla camera dei Deputati, Anna Maria Bonacini, di Forza Italia.

Forza Italia si propone a queste elezioni in una coalizione composta da ben quattro forze politiche. Cosa differenzia Forza Italia rispetto alle altre?

Forza Italia si differenzia dagli altri partiti della coalizione di centro destra per una particolare e continuativa attenzione per alcuni settori e categorie. Un esempio la situazione in cui si trovano tanti anziani. Anche nelle passate legislature il nostro leder Silvio Berlusconi ha dimostrato di salvaguardare questa realtà. Ricordiamo che nel nostro programma c’è un chiaro riferimento per dare un aiuto alle nostre mamme, che hanno sacrificato la loro esistenza per la famiglia.

Secondo lei in questi ultimi giorni di campagna elettorale, i cittadini indecisi sceglieranno alla fine il centrodestra?

Posso dire che incontrando tanta gente, girando nei mercati, mi è stato espresso il desiderio di votare per noi. Molte persone deluse, non solo dalla sinistra ma anche dal M5S o che in passato avevano disertato le urne, si sono avvicinate al nostro programma di governo con curiosità.