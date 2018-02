Elezioni 2018 | Partito Repubblicano Italiano. Vallisneri: "Uno stato liberale ed europeo"

Prosegue lo spazio dedicato alle liste presentate per le elezioni nazionali 2018. E' il momento di Silvia Vallisneri, candidata all'uninominale a Modena con il Partito Repubblicano Italiano - ALA.

Il Partito Repubblicano Italiano si ripresenta dopo 26 anni alle elezioni politiche. Cosa è rimasto di quell'esperienza e cosa è invece cambiato?

La storia del Partito Repubblicano rimarrà sempre alla base della nuova azione politica.A Differenza di tutte le altre forze politiche ,la maggior parte nate da divisioni ,noi conserviamo e portiamo avanti valori che anche dopo 26 anni in cui non siamo presenti col nostro simbolo sulla scena elettorale ,non sono cambiati ,non possono cambiare .Unita' della nostra nazione ,il valore delle idee e delle speranze liberali delle persone ,l'uguaglianza dei diritti e la visione europeista del nostro futuro .Queste idee certo sono cresciute e si devono rapportare coi tempi attuali , ma crediamo ancora nel rispetto della persona e della sua libertà di pensiero e crediamo che il futuro dell' Italia sia di diventare parte di un'Europa forte ,moderna e certo senza alcuni errori che abbiamo visto e sperimentato in questi primi anni .

Nel vostro simbolo compare anche ALA, il movimento legato a Denis Verdini. Per quale motivo questa unione potrebbe favorire l'arrivo del PRI in parlamento?

Su questa Legge elettorale si discute molto .Avete visto come le forze politiche siano state costrette ad affiancarsi a partiti anche diversi ,vedete Casini candidato a Bologna ,o Tabacci candidato nelle liste della Bonino , per fare due esempi .Noi dobbiamo ringraziare Ala perché già presente in Parlamento ,alleanza col loro simbolo ci ha permesso di presentarci . Vogliamo comunque evidenziare che nessun Candidato di Ala è nelle nostre Liste ,il Partito Repubblicano è solo coi suoi candidati.

Il PRI si propone come alternativo a destra e sinistra, quasi uno slogan già sentito dal Movimento 5 Stelle. Cosa vi distingue in questa visione del superamento del bipolarismo ideologico?

Noi crediamo che le divisioni e soprattutto i noi e loro ,diano origine a scontri ,che la storia ha già visto e subito soprattutto quando le differenze diventano ideologiche .Noi crediamo nell'Unione di obiettivi comuni ,abbiamo contribuito a fare l'Italia ora dobbiamo e vogliamo contribuire a farla crescere e diventare una nazione moderna che crede e guarda nel futuro ,lo sguardo rivolto al passato è pericoloso ,gli estremismi sono pericolosi .Una nazione deve essere Liberale per rispettare tutte le persone .

Nel programma si parla molto di Europa. Per quale motivo i cittadini dovrebbero fidarsi dell'Unione Europea, e cosa invece dovrebbe davvero cambiare a Bruxelles?

Da Mazzini grande europeista convinto, ad oggi, noi crediamo all'Europa e al ruolo dell'Italia ,che deve valorizzare la propria Storia e Cultura che altre nazioni europee non hanno e non avranno mai ,certo sono stati fatti enormi errori che devono essere cambiati ,siamo e dobbiamo restare in Europa di certo ,modificando e cambiando le cose che in questi anni ,diciamo di sperimentazione ,non hanno prodotto Unione ,ma Diversità.