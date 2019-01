Elezioni 2019, a Campogalliano il Pd punta ancora su Paola Guerzoni

“Paola Guerzoni ha sciolto i dubbi e ha risposto positivamente alla richiesta del Direttivo del Circolo Pd di Campogalliano, di ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative del 2019. Sarà alla guida di una lista di centrosinistra, ancora più aperta che in passato al contributo di singoli cittadini che vogliano impegnarsi per la nostra comunità". Lo ha annunciato il Pd di Campogalliano, confermando le voci circa il tentativo di assicurare un nuovo mandato all'attuale sindaco.

Nei mesi estivi il Circolo Pd ha promosso una consultazione tra i propri iscritti e simpatizzanti, per raccogliere le opinioni sull’operato dell’Amministrazione comunale, sulle priorità di fine mandato ed esprimere un giudizio sulla possibile ricandidatura. "I risultati ci hanno confermato un convinto e generale apprezzamento per l’attività amministrativa svolta in questa legislatura da parte della Giunta comunale guidata da Paola e una grande stima per la sua persona. Il Circolo Pd di Campogalliano condivide con la sindaca le motivazioni che l’hanno spinta ad accettare la candidatura, in primo luogo legate al completamento di un lavoro complessivo iniziato in diversi ambiti, dalle opere pubbliche all’urbanistica, dall’edilizia scolastica fino alla viabilità. Il Pd conferma, fin da ora, per voce della segretaria Daniela Tebasti, il proprio fattivo sostegno alla lista di centrosinistra nella prossima campagna elettorale”.

Paola Guerzoni - “Dobbiamo terminare delle cose e farne tante altre per il paese in cui viviamo e, soprattutto, per le persone. Da subito faccio appello a tutti i nostri concittadini che sentono loro i valori della condivisione, della solidarietà, dell'apertura al mondo e ai suoi problemi, delle relazioni sincere, di coerenza e sobrietà, di comunicazione educata: fatevi avanti, venite a dare una mano, nel modo che più vi si addice. Ora è il momento. Viviamo insieme questi mesi di campagna elettorale e i prossimi cinque anni! Campogalliano è Comunità!”