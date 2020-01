LA GUIDA | Elezioni Regionali 2020, tutte le informazioni sul voto e sui candidati

Domenica 26 gennaio si vota per le elezioni regionali e in Emilia-Romagna sono chiamati alle urne oltre 3,5 milioni di elettori (precisamente 3.515.539 suddivisi in 1.707.781 uomini e 1.807.758 donne) in 4.520 sezioni dei 328 comuni per eleggere il presidente della Giunta della Regione e rinnovare l'Assemblea legislativa. Le circoscrizioni in Emilia Romagna sono 9 e 7 gli aspiranti alla presidenza, sostenuti da 16 liste.

Come si vota

Si vota nella sola giornata di domenica 26 gennaio e i seggi sono aperti dalle ore 7 alle 23. L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza.

Ciascun elettore può:

votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Giunta regionale a essa collegato;

tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Giunta regionale a essa collegato; votare solo per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo;

alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo; votare per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate , tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, , tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare disgiuntamente per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto voto disgiunto).

Riguardo ai candidati al Consiglio regionale l'elettore può esprimere nelle righe della scheda al massimo due preferenze, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Le legge elettorale

La soglia di sbarramento per l'accesso al Consiglio regionale è del 5% per il candidato presidente o del 3% per la lista il cui candidato presidente non raggiunge il 5%. La legge elettorale è con base proporzionale, con una quota maggioritaria.

I 7 candidati alla presidenza della Regione:

Stefano Bonaccini , 53 anni, sostenuto da Pd, Volt, Europa Verde, Più Europa, Lista Bonaccini presidente; Emilia Romagna Coraggiosa; (appoggiato dal Pd)

, 53 anni, sostenuto da Pd, Volt, Europa Verde, Più Europa, Lista Bonaccini presidente; Emilia Romagna Coraggiosa; (appoggiato dal Pd) Lucia Borgonzoni , 43 anni, sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Borgonzoni Presidente, Popolo della Famiglia, Giovani e Ambiente

, 43 anni, sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Borgonzoni Presidente, Popolo della Famiglia, Giovani e Ambiente Simone Benini , 49 anni, Movimento 5 Stelle

, 49 anni, Movimento 5 Stelle Stefano Lugli , 45 anni, l’Altra Emilia Romagna

, 45 anni, l’Altra Emilia Romagna Domenico Battaglia , 46 anni, Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità

, 46 anni, Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità Laura Bergamini , 59 anni, Partito Comunista

, 59 anni, Partito Comunista Marta Collot, 27 anni, Potere al Popolo (ma a Rimini senza liste di sostegno)

Il fac-simile della scheda elettorale

Voto in ospedale, seggi volanti e speciali

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500. Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell’istituto di cura.

Per i degenti negli ospedali e negli altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e per la raccolta del voto a domicilio (per cui andava fatta richiesta entro il 6 gennaio con una domanda corredata da un certificato medico e inviata al Comune) vengono costituiti seggi "volanti". Nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto; nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci siano luoghi di detenzione e di custodia preventiva; presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non siano in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto vengono costituiti seggi speciali.

Voto accompagnato

Gli elettori portatori di disabilità, fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, possono votare con l’assistenza di un accompagnatore. Questi elettori possono recarsi in cabina con l’assistenza di un familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché l’accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.