Elezioni regionali, la lista no-Vax del Movimento 3V scende in campo

I no-Vax scendono in campo e si candidano alle prossime elezioni regionali dell’Emilia-Romagna. Un totale di 25 donne di cui 5 capolista provinciali e 26 uomini di cui 4 capolista compone infatti la lista Movimento 3V, nata dall'omonima associazione attiva da tempo nella battaglia sul fronte delle vaccinazioni.

“C’è una parità di donne e uomini sia nelle candidature complessive che nelle candidature di ogni singola provincia e nella individuazione dei simbolici capilista.-afferma la Lista-Il fondamento del gruppo è costituito da oltre una trentina di cittadini, anche non iscritti a M3V, che in questi anni si sono impegnati per la libertà di scelta e residenti nei principali comuni dell’Emilia-Romagna a rappresentazione di una battaglia che interessa l’intero territorio regionale”

Per quanto riguarda il collegio di Modena i nomi dei candidati sono otto: Ivan Catalano, Giuseppe De Matteis, Massimo Rodolfi, Maura Zanella, Azzura Suffritti, Emanuela Veronesi, Elisa Bussetti , Ferdinando Gaetti.

“Vi sono una decina di membri del Movimento 3V che hanno avuto la funzione essenziale di dare corpo e forma al Movimento stesso –continuano gli esponenti della lista no-Vax- il quale va ricordato è al servizio per tutti i cittadini di una sana politica e della Verità.”