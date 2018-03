Elezioni, ora tocca anche agli studenti dell'Universitò di Modena e Reggio

Chiusi i seggi delle elezioni politiche, a Modena si aprono quelli delle elezioni studentesche universitarie, che da lunedì 16 a giovedì 19 aprile 2018 attendono al voto circa 25.000 iscritti a Unimore - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. La consultazione, che si svolgerà in forma telematica, con voto da stazioni “chioschi” collocati presso i locali più frequentati dell’Ateneo e utilizzabili dagli elettori nei giorni ed orari indicati, riguarda tutti gli iscritti a corsi di laurea, lauree magistrali, corsi e scuole di dottorato di ricerca e specializzazione.

Con Decreto Rettorale n. 80 del 15 febbraio scorso, infatti, sono state indette le elezioni per il rinnovo di tutte le 490 rappresentanze complessive spettanti agli studenti negli organi d’Ateneo, organismi e consigli. Queste le rappresentanze studentesche da rinnovare per il biennio 2017/2019 per i principali organi ed organismi: Senato Accademico (4), Consiglio di Amministrazione (2), Conferenza degli Studenti (14), Nucleo di Valutazione (2) e Comitato per lo Sport Universitario - CSU (2).

Oltre a queste rappresentanze gli studenti dovranno scegliere oltre 100 rappresentanti nei consigli di Dipartimento e i 350 nominativi spettanti loro per 76 Consigli di corsi di studio.

Il diritto di voto che avverrà con procedura telelmatica spetta a tutti gli studenti che, alla data di pubblicazione del bando, ovvero giovedì 15 febbraio 2018, siano risultati regolarmente iscritti per l’anno accademico corrente. Per le rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato per lo Sport Universitario – CSU la consultazione sarà universale rispetto agli aventi diritto, mentre per i seggi spettanti nella Conferenza degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di corso di studio l’esercizio di voto sarà limitato ai soli studenti afferenti ai medesimi dipartimenti e/o corsi.

La presentazione e la sottoscrizione delle liste, corredate di denominazione e simbolo, dell’elenco dei candidati per ciascun organo, avverrà con procedura informatica (on line), secondo modalità frese note con avviso pubblicato alla pagina http://www.affariistituzionalicontrattigare.unimore.it/sire/home/elezioni.html e deve essere portata a termine entro le ore 12.00 di martedì 20 marzo 2018.