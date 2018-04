Elezioni universitarie, cinquel liste in corsa per gli organi di Ateneo

Sono ben 5 le liste (Link – Studenti indipendenti; We want MoRe; Unione Universitaria – liste indipendenti; Azione Universitaria e Fuori Sede – Studenti per le Libertà; Rete degli Universitari) che tra il 16 ed 19 aprile 2018 si contenderanno i seggi riservati alle rappresentanze studentesche nei principali organi ed organismi accademici di Unimore – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

In quella data, infatti, quasi 25.000 studenti, iscritti a corsi di laurea, lauree magistrali, corsi e scuole di dottorato di ricerca e di specializzazione, in forma telematica, con voto da stazioni “chioschi” collocati presso i locali più frequentati dell’Ateneo e utilizzabili dagli elettori nei giorni ed orari indicati, dovranno rinnovare per il biennio 2017/2018 e 2018/2019 i nominativi loro spettanti in:

Senato Accademico 4 (quattro) dove la competizione sarà tra: Link – Studenti indipendenti, la cui lista guidata da Federico Spadaro comprende Camilla Caso, Slavatore Nisi, Giulia Gallotta, Liviu Vladut Popa, Nadia Farchak; We Want MoRe, capitanata da Mario Biondo e con cui corrono Andrea Melodi, Matteo Catania, Francesco Liardo, Mattia Di Veronica; Unione Universitaria – Liste Indipendenti, che ha come capolista Alessio Dondi, affiancato da Ning Yu Elisa Wang, Andrea Berselli, Merlin Nangmo Djoumessi, Serge Aristide Grigorij Awoumou Mbah, Filippo Calcagno, Matteo Ballotta, Luca Crotti; Azione Universitaria e Fuori Sede – Studenti per le Libertà, che si affida a Alessandro Zanchetta, Giuseppe Didonna, Salvatore Diana, Navya Teja Matta, Francesco Pedace, Alessio Fania, Marcello Mantovani, Daniele Bellodi, Giovanni Prezioso, Edoardo Superchi, Luca Costi, Federico Cervi, Beatrice Araldi, Christian Levratti; Rete degli Universitari, compagine guidata da Omar Shanableh, Abderrezak Righi, Chiara Bosio, Alessandro Beretta, Ana Diana Demian

Consiglio di Amministrazione 2 (due), che saranno contesi da: Link – Studenti indipendenti, la cui lista guidata da Camilla Caso comprende Federico Spadaro, Salvatore Nisi, Giulia Gallotta; We Want MoRe, capitanata da Giorgio Garuti con cui corrono Giulia Delfini, Marco De Pascalis; Unione Universitaria – Liste Indipendenti, che ha come capolista Felice Moretti, affiancato da Jamal Hussein, Filippo Calcagno, Matteo Ballotta, Chiara Raneri, Ning Yu Elisa Wang, Sumaia Saiboub; Azione Universitaria e Fuori Sede – Studenti per le Libertà, che si affida a Giuseppe Didonna, Marco Carlino, Alberto Nicolosi, Marcello Mantovani, Chiara Rigon, Edoardo Superchi, Maddalena Barbieri Manodori, Beatrice Araldi, Remo Sinapi, Daniele Bellodi; Rete degli Universitari, compagine guidata da Abderrezak Righi comprendente anche Federica Matera.

Conferenza degli Studenti 14 (quattordici), ovvero uno studente per ognuno dei 14 dipartimenti dell’Ateneo.

Nucleo di Valutazione 2 (due) dove si fronteggeranno Azione Universitaria e Fuori Sede – Studenti per le Libertà, che propone Giuseppe Didonna, Alessandro Zanchetta, Marcello Mantovani, Giovanni Prezioso, Christian Levratti, Emanuele Papa, Marco Fogliani, Daniela Mongiardo, e la lista Unione Universitaria – Liste Indipendenti, che invece si affida a Riccardo Fantini, Antonio Ciancia, Chiara Petrillo, Andrea Berselli

Comitato per lo Sport Universitario 2 (due), che verranno scelti tra: lista Link Studenti Indipendenti, con Liviu Vladut Popa e Giulia Gallotta; lista Azione Universitaria e Fuori Sede – Studenti per le Libertà, per cui corrono Giovanni Prezioso, Salvatore Paglialonga, Emanuele Marasi, Giacomo Caselgrandi, Ferdinando D’Anna, Daniele Bellodi; lista We Want MoRe, che schiera Federico Malagoli e Giulio Guerra; lista Unione Universitaria – Liste Indipendenti, che contrappone Simone Rosi, Giacomo Martinelli, Federico Gaudelli e Serge Aristide Awoumou Mbah.

Negli stessi giorni gli elettori procederanno anche a definire le proprie rappresentanze nei Consigli dei Dipartimenti ed i 350 nominativi che dovrebbero andare a completare da Bando la composizione dei 77 Consigli di corsi di studio. Ma sono solo 24 i corsi per i quali gli studenti hanno manifestato la volontà di vedersi assegnata la rappresentanza, proponendo proprie liste.

Per le elezioni nella Conferenza degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corsi di Studio si presentano ulteriori diverse nuove liste: Giovani Universitari – GiUnimore, Le Buone Definizioni, Lista Scienze Pedagogiche, Pro-Poniamoci, Student Office, Studenti CdL Infermieristica Reggio Emilia, Studenti Infermieristica 3° anno.

Il diritto di voto spetta a tutti gli studenti che, alla data di pubblicazione del bando per la indizione della consultazione, ovvero giovedì 15 febbraio 2018, siano risultati regolarmente iscritti per l’anno accademico corrente.