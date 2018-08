Ricostruzioni, nella legge di Stabilità le proroghe delle misure per il sisma 2012

Nuove proroghe per gli aiuti ai Comuni terremotati emiliano-romagnoli, colpiti dal sisma del 2012. Il Governo ha infatti accolto, come ordini del giorno, gli emendamenti alla Legge di stabilità presentati da Maria Laura Mantovani, senatrice reggiana del Movimento 5 Stelle. "Innanzitutto, gli ordini del giorno impegnano il Governo a prorogare l'esenzione Imu sugli immobili inagibili a causa di tragici eventi- spiega Mantovani- superando il limite preesistente del 31 dicembre 2018".

Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 "e quindi è opportuno prorogare tale misura fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, comunque fino al termine dello stato di emergenza". Un'ulteriore proroga riguarda le autorizzazioni per le assunzioni del personale di supporto impiegato in attività straordinarie. "Sono risorse umane impegnate sia nella ricostruzione privata sia in quella pubblica- aggiunge la parlamentare 5 stelle- la quale richiede tempi e istruttorie molto impegnative. Senza il loro supporto straordinario la macchina della ricostruzione rischia l'arresto o il rallentamento, con conseguente aumento di tempi e costi".

Inoltre, per gli impiegati degli enti locali impegnati nelle attività di supporto è stata richiesta la proroga per il riconoscimento degli straordinari.

Mantovani ha poi sottoscritto l'emendamento, già approvato in commissione, che riduce il taglio del contributo alla finanza pubblica dei Comuni del cratere. Per il 2019 la riduzione passa dal 75% al 50%, nel 2020 passerà dal 100% al 75%, nel 2021 sarà pari al 100%. "Tali interventi sono resi necessari dai numerosi problemi ancora presenti nei territori colpiti dalle scosse sismiche del 2012", conclude la senatrice, sottolineando che nei Comuni del cratere del modenese, come sottolineato a gran voce dalle stesse amministrazioni, "attendono ancora risposte più di 19.000 cittadini in un'area di oltre 1,3 milioni di metri quadri, creditori di oltre 513 milioni di euro per la ricostruzione". Ecco perchè "non è tempo di sterili polemiche, ma di fatti. Il Governo s'è impegnato ad accogliere le misure degli ordini del giorno nella legge di bilancio, confermando la scelta compiuta all'indomani dell'approvazione del decreto legge sul sisma 2016 votato dalla commissione Speciale", conclude Mantovani.

(DIRE)