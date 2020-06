Pd, Vignola Cambia e lo schieramento di "Coraggiosa" convergono su Emilia Muratori come candidata sindaco

Partito democratico, Vignola Cambia e le forze che si riconoscono nel progetto di sinistra progressista "Coraggiosa" hanno condiviso punti importanti e messo in piedi la coalizione per le prossime elezioni amministrative del comune di Vignola, che si terranno il prossimi 20 settembre

"Insieme costituiremo un fronte unito a sostegno della candidatura a sindaco di Emilia Muratori, un’amministratrice, capace, competente, in grado di raccogliere le sfide per la Vignola che vogliamo. Facciamo un ulteriore appello a tutte le forze che si riconoscono in questi valori a condividere un progetto comune, ma già da ora possiamo finalmente dire che a Vignola il mondo civico, riformista, progressista e ambientalista sarà unito per il futuro della città e il bene dei suoi concittadini", spiegano i soggetti coinvolti.

59 anni, di professione insegnante, Emilia Muratori è stata prima assessore, poi sindaco di Marano sul Panaro dal 2009 al 2019.

"Vignola è una città che merita una prospettiva di lungo periodo, un’amministrazione che duri per l’intero mandato necessario a concretizzare i progetti iniziati, per il bene di tutta la comunità - spiega la coalizione - Un’amministrazione che non lasci indietro nessuno, che non basi le sue azioni sull’odio verso qualcosa o qualcuno, ma lavori per il bene di tutti. Un progetto politico che si innesti su elementi valoriali comuni, nel rispetto dei principi democratici e costituzionali. Le ultime settimane di incontro e confronto hanno consentito di trovare una quadra su punti programmatici e di poter definire un progetto per la prossima amministrazione di Vignola".