Fondi tagliati per Ert, Bortolamasi “una scelta grave e penalizzante”

Ancora un taglio ai fondi per Ert, il primo fra tutti i teatri nazionali.

“Si tratta di una scelta grave e incomprensibile che penalizza i nostri territori. Pretendiamo risposte e rispetto”. Così Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura del Comune di Modena, riprende il paradosso che riguarda Emilia-Romagna Teatro Fondazione e ne chiede conto al ministro dei Beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli.

Quest’anno come hanno spiegato il presidente di Ert Giuliano Barbolini e il direttore Claudio Longhi, la Fondazione ha migliorato ulteriormente il proprio punteggio relativo alla qualità e alla quantità dell’attività sviluppata raggiungendo i 95,85 punti rispetto ai 73,76 del 2015 e risultando essere il primo Teatro nazionale in Italia. Ma nelle assegnazioni dei contributi del Fus, il Fondo unico dello spettacolo, a Ert quest’anno vengono tagliati altri 91 mila euro, dopo i 68 mila dello scorso anno e il ritardo nella comunicazione, a stagioni già ampiamente programmate, aggiunge ulteriori difficoltà.

“Il criterio in base al quale i contributi vengono assegnati ai teatri – spiega Bortolamasi - dovrebbe essere competitivo, quindi legato al merito. E questo rende ancora più paradossale il risultato per cui chi migliora e raggiunge l’eccellenza in qualità e quantità vede ridursi il contributo. Il ministro già lo scorso anno aveva assunto precisi impegni per evitare risultati di questo tipo, ma evidentemente erano solo parole”.