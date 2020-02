Consiglio Regionale, la nuova presidente dell'aula è Emma Petitti

L'Assemblea legislativa regionale ha eletto all'unanimità come presidente la dem Emma Petitti, ex assessore nella precedente giunta Bonaccini. Petitti ha ricevuto i voti, durante la seduta d'insediamento, anche dei gruppi di opposizione: cosa che invece non era successa cinque anni fa.

Questa "è una grande responsabilità- commenta la neo-presidente- il lavoro che realizzeremo sarà frutto di una condivisione vera, reale, tra gruppi di maggioranza e gruppi di minoranza. Il ruolo dell'assemblea è un ruolo centrale per le nostre comunità e credo che gli strumenti a nostra disposizione possano essere potenziati per dare un maggior ruolo ai cittadini e far si' che le scelte di governo siano scelte condivise".

Eletti questa mattina anche i due vice, il confermato Fabio Rainieri (Lega) e Silvia Zamboni dei Verdi, nonchè la 'squadrà dell'ufficio di presidenza, con Katia Tarasconi (Pd) e Giancarlo Tagliaferri (Fdi) questori e Fabio Bergamini (Lega) e Lia Montalti (Pd) segretari.

"Avere eletto la presidente all'unanimità- commenta il presidente della Regione Stefano Bonaccini- credo sia un gesto di grande responsabilità da parte di tutti i gruppi e le forze politiche. Il livello di civiltà del dibattito politico deve essere lo stesso della scorsa legislatura e magari si puo' arrivare anche a votare insieme qualche provvedimento".

