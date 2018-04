Punito per le critiche all'Alternanza, Rete degli Studenti prepara una vertenza

La Rete degli Studenti Medi interviene su quanto avvenuto negli scorsi giorni, quando uno studente del quarto anno dell'Itis Da Vinci di Carpi ha ricevuto una valutazione di 6 dal Consiglio di Classe corrispondente rispetto al comportamento tenuto in Alternanza scuola-lavoro, per aver postato su Facebook un'opinione critica dopo il primo giorno di esperienza

"La sanzione della scuola in risposta alla condizione di disagio dello studente è un atto gravissimo - afferma Camilla Scarpa, coordinatrice regionale della Rete degli Studenti Emilia-Romagna - Si tratta di una misura esclusivamente repressiva, aggravata dalle dichiarazioni del preside dell'Istituto che parla di mancanza di "buona educazione" in relazione alla denuncia dello studente. Già questo autunno avevamo raccontato la condizione di paura e preoccupazione che impediva agli studenti di denunciare pubblicamente situazioni di sfruttamento in Alternanza. Quello che è accaduto a Carpi è la dimostrazione più tangibile di quello che riportavamo."

"Da anni come organizzazione studentesca ci mobilitiamo e denunciamo le criticità dell'Alternanza scuola - lavoro e le condizioni di sfruttamento di tanti studenti e studentesse che svolgono questa esperienza privi di reali tutele. - afferma Francesco Martinelli, coordinatore Rete degli Studenti di Modena - Ci siamo già mossi per capire dagli studenti del Da Vinci di Carpi quali siano le problematiche rispetto all'Alternanza e decidere insieme come rispondere a quanto accaduto. Stiamo verificando le condizioni per attivare una vertenza: da parte nostra c'è disponibilità ad andare a fondo della questione."

Anche la Cgil, sindacato di riferimento della Rete, porta avanti la sua critica nei confronti della legge 107/2015 che ha introdotto i percorsi di Alternanza. "Fanno sorridere le affermazioni di chi, commentando in queste ore quanto accaduto, sostiene che in questo modo gli studenti sperimentano il valore del lavoro: non c’è nessun valore formativo e nulla di positivo nel ritrovarsi catapultati a “lavorare gratis” per una qualunque azienda del territorio, non serve a conoscerne l’organizzazione del lavoro, non serve a sapere come è fatta e come funziona una realtà aziendale, e non serve neppure ad orientare gli studenti - attacca il sindacato - Il valore del lavoro è qualcosa di complesso e non lo si impara in 15 giorni di lavoro gratuito. Anzi, il rischio vero è esattamente l’opposto".

"Per questi motivi - chiosa il sindacato - riteniamo che sì, sia legittimo che gli studenti possano criticare questo sistema di Alternanza Scuola Lavoro. E pensiamo che siano critiche che andrebbero ascoltate, insieme a quelle dei tanti insegnanti che denunciano con forza l’inutilità di questi sistemi di ASL: è un modello sbagliato, lo diciamo da tempo, che toglie agli studenti e alla scuola tempo prezioso che potrebbe e dovrebbe invece essere utilizzato per la formazione e per la crescita, culturale e personale, degli studenti. La scuola così smette di essere scuola, smette di essere il luogo dove si impara, ci si forma e si cresce, e diventa qualcos’altro, perde le sue caratteristiche, la sua autonomia, e si piega ad altre logiche".