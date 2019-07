"Ex Amcm danno patrimoniale per il Comune", esposto alla Corte dei Conti sul

"Avevamo segnalato come, dai nostri conteggi, risulta che il Comune subisca un danno patrimoniale di non pochi milioni di euro nella convenzione per la riqualificazione di AMCM, concordata con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese private (RTI) guidate dalla CMB (unico partecipante alla gara). Al riguardo il Comune non ha voluto rispondere, né pronunciarsi. Di fronte a questo atteggiamento di totale chiusura non ci è rimasto che presentare un esposto al Procuratore Generale della Corte dei Conti".

Lo ha annunciato questa mattina Modena Volta Pagina, il gruppo della sinistra civica che fin dalla campagna elettorale ha messo il progetto di riqualificazione dell'area al centro della propria agenda politica.

"Nell’accordo fra Comune e RTI individuiamo una sottovalutazione delle aree divenute edificabili e degli edifici ceduti (i quattro quinti delle superfici dell’intero comparto), oltre al rifiuto del criterio obbiettivo che il Comune stesso adotta negli accordi con i privati sull’incremento di valore da variante urbanistica (i cosiddetti diritti edificatori). Inoltre individuiamo una supervalutazione delle opere pubbliche che il RTI è impegnato a realizzare o che tali non sono perché corrispondono agli oneri di urbanizzazione a carico dell’intervento privato e alla sua dotazione. Le opere pubbliche di cui parla il Comune, infatti, si riducono in realtà a quelle poche decine di posti macchina che eccedono il parcheggio d’obbligo per nuova residenza uffici e centro commerciale. Per questi pochi posti macchina il Comune rischierebbe di trasferire l’intero complesso dell’ex AMCM".

Pe Modena Volta Pagina non vi è dunque una valida contropartita a favore della Pubblica Amministrazione, a fronte di vantaggi per i privati coinvolti nel progetto edilizio.