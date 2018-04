"Irregolarità nella Valutazione di impatto ambientale", esposto in Procura contro la Bretella

Torna in Procura il comitato che si oppone alla bretella Campogalliano-Sassuolo. Il gruppo di cittadini "No bretella, sì mobilità sostenibile" si rende protagonista di un esposto all'Autorità giudiziaria nel quale si segnalano "diverse irregolarità" nella redazione della Valutazione di impatto ambientale (Via) del progetto preliminare della bretella autostradale. Progetto rilanciato a fine febbraio dal ministro Graziano Delrio, che ha definito la bretella una "realtà irreversibile".

I firmatari dell'esposto sono Legambiente Modena, Il Comitato Salute ambientale Campogalliano, Italia Nostra Modena, Lega per la Difesa Ecologica Modena, LiberaMente cittadino Formigine, il Comitato per l'acqua pubblica di Carpi. Tutti invitano la stampa lunedì in municipio a Modena, ad una conferenza dove si entrerà nel dettaglio dell'esposto. Interverranno gli attivisti Eriuccio Nora, Mauro Sentimenti e Giambattista Messori a nome dei sottoscrittori dell'esposto.

I firmatari, in sostanza, dicono di essere stati "costretti a questo passo solo dopo avere segnalato tali irregolarità alle Autorità competenti, ma senza ricevere risposta. Questa è la prima iniziativa che prendiamo dopo le elezioni del marzo scorso: per questo inviteremo anche le forze politiche presenti nel nuovo Parlamento ad esprimersi", concludono i protagonisti del comitato "No bretella".

