Ex AMCM. Rigenerazione al via dallo spazio pubblico

Al centro lo spazio pubblico, con la creazione di quattro piazze su cui si affacceranno gli edifici destinati a funzioni culturali e teatrali, che saranno collegate tra loro in un gioco di livelli differenti dando vita a un’agorà nella quale ospitare anche iniziative all’aperto. Via Sigonio sarà collegata al centro del comparto da una sorta di galleria naturale, mentre all’interno saranno realizzate aree di ricucitura tra residenziale e già costruito, spazi a verde, percorsi esclusivamente ciclopedonali e gli arredi urbani evocheranno il passato industriale della zona. Infine, la palestra pubblica del liceo Sigonio, con dimensioni regolamentari per basket e volley; la sistemazione viaria su viale Buon Pastore, via Sigonio e via Peretti; un parcheggio pubblico seminterrato che si aggiunge a parcheggi a raso per complessivi 350 posti auto.

Sono le caratteristiche principali del progetto di fattibilità del Parco della creatività che sorgerà a Modena nel comparto dell’ex Amcm illustrate oggi, giovedì 12 luglio, nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli e dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli, insieme ai tecnici, sottolineando come si tratti del primo e più completo intervento di una nuova politica urbanistica rivolta alla rigenerazione urbana, con la riqualificazione di un rione storico della città nella logica del contenimento del suolo perseguito dall’amministrazione comunale e in linea con la nuova legge urbanistica regionale. L’intervento ha tra i protagonisti principali Emilia Romagna Teatro, con la sede della Fondazione, la scuola e le strutture per lo spettacolo, ma prevede anche la valorizzazione del cinema estivo.

Gli elementi distintivi del futuro dell’ex Amcm sono stati illustrati in occasione del passaggio in Consiglio comunale della proposta per il recupero del comparto del Raggruppamento temporaneo di imprese che ha partecipato alla procedura competitiva con negoziazione prevista dal nuovo Codice degli appalti intrapresa dall’Amministrazione.

L’intervento di recupero dell’ex Amcm (compresi gli edifici dell’ex Aem e dell’ex Enel) vede un investimento pubblico diretto di 15 milioni di euro, più 7,7 milioni tra cessioni di immobili e contributi al privato, a fronte di un investimento del soggetto attuatore pari a 35 milioni, cui vanno aggiunte opere pubbliche per un valore di 8,7 milioni. L’intervento a cura dei privati andrà infatti a completare il recupero già avviato con la riqualificazione dell’edificio dell’ex Aem (cofinanziato con contributo europeo nell’ambito dell’Asse 6 del Por Fesr Emilia-Romagna 2014-2020), sede del Laboratorio Aperto che in autunno avvierà le proprie attività, e dell’ex Enel (cofinanziamento con contributo europeo nell’ambito dell’Asse 5 del Por Fesr Emilia-Romagna 2014-2020), per il quale sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori per il nuovo Teatro delle Passioni che prenderanno avvio, al termine delle verifiche previste per legge, entro il mese di settembre.

Nella proposta di recupero del comparto, gli spazi privati restano sullo sfondo dello spazio pubblico, il cuore del sistema, sia in termini di funzioni che di architetture proposte. Tra gli interventi privati, una media struttura commerciale di massimo 800 metri quadrati di superficie di vendita, tre palazzine residenziali lato via Peretti con altezze di 7 piani fuori terra (piano terra più 6 piani) più una residenza su via Buon Pastore, per un numero di alloggi non superiore a 64, come previsto dal documento d’indirizzo approvato dal Consiglio comunale lo scorso anno, che ha previsto una serie di modifiche rispetto al progetto precedente (sono scomparse le torri da 13 piani e sono stati ridotti gli alloggi da 104 a 64). Sempre tra gli interventi privati anche la riqualificazione della palazzina Sigonio (su via Sigonio) che sarà destinata a funzioni residenziali o terziarie (circa 900 metri quadrati di superficie organizzati in 9-10 alloggi o uffici).

L’intervento, che il privato si impegna a terminare entro 5 anni attraverso una serie di garanzie fideiussorie, sarà realizzato in due stralci: il primo relativo alla gran parte degli spazi pubblici, al parcheggio pubblico seminterrato, alla realizzazione della palestra e della struttura commerciale; il secondo relativo alle residenze e agli interventi di sistemazione di via Peretti, dell’area relativa all’agorà e del percorso di collegamento con il centro storico su via Sigonio.

La proposta al vaglio del Consiglio prevede il carico scarico merci della nuova struttura commerciale da via Sigonio. Dopo il voto il Piano di recupero di iniziativa pubblica. A fronte degli interventi relativi agli spazi pubblici previsti dalla proposta, la delibera sul recupero dell’ex Amcm sottoposta al vaglio del Consiglio comunale prevede l’autorizzazione al trasferimento della proprietà degli immobili comunali dell’edificio delle ex Officine filovia, della Palazzina di via Carlo Sigonio e delle aree libere con prospetto su viale Buon Pastore e via Peretti.

Il documento prevede inoltre la scelta della soluzione per il carico scarico merci della nuova struttura commerciale da via Carlo Sigonio sulla quale, oltre alla Commissione giudicatrice, ha espresso parere positivo anche la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

In seguito all’approvazione della proposta da parte del Consiglio comunale l’iter per la rigenerazione del comparto ex Amcm prevede l’aggiudicazione dell’appalto e del diritto alla cessione degli immobili (previo autorizzazione della Soprintendenza), lo sviluppo del Piano di recupero di iniziativa pubblica (nell’ambito del quale verranno approfonditi temi come il miglioramento dei percorsi ciclopedonali del comparto e le soluzioni più indicate per la viabilità adiacente al comparto), l’approvazione della relativa variante al Piano Regolatore e del progetto definitivo dell’intervento, e l’esecuzione dello stesso con successiva cessione degli immobili.

Il privato aveva presentato anche altre due soluzioni e tutte sono state valutate positivamente dalla Commissione, in quanto rispondenti all’interesse pubblico rispetto a quantità e qualità del recupero di aree pubbliche, coerenti con il documento di indirizzi approvato dal Consiglio lo scorso anno, anche se non perfettamente collimanti, e con una valutazione economico-patrimoniale degli interventi. La soluzione scelta con il carico scarico della struttura commerciale su via Sigonio, su cui è stato richiesto uno studio approfondito di come organizzare il transito e ridurre l’impatto, rende più omogeneo e fruibile lo spazio a sud, che verrà organizzato come una piazzetta del cinema dalla quale accedere al cinema estivo. Le altre soluzioni, che prevedono l’accesso per carico-scarico da via Peretti, invece, avrebbero richiesto schermature più impattanti rispetto al comparto residenziale adiacente e una riorganizzazione dello stesso su due edifici invece che su tre, con altezza fino a 9 piani anziché i 6 previsti dal documento di indirizzi e un numero maggiore di alloggi.