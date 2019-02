Il segretario Pd Davide Fava: “Con Art.1-Mdp potenziale comunanza di valori e intenti”

“Desidero intanto ringraziare i vertici provinciali di Art.1-Mdp per l’invito rivolto al Partito democratico a partecipare alla loro Assemblea provinciale: seguiamo con rispetto e interesse le comunità politiche che si ritrovano per discutere con passione e spirito costruttivo di come si possa concorrere a risolvere i problemi dei cittadini, delle famiglie e delle imprese". Lo dichiara il segretario provinciale del Pd Davide Fava, che nel pomeriggio di sabato ha partecipato, insieme ai vertici del partito cittadino, all’Assemblea provinciale di Sinistra Unita, attuale alleato al governo della città.

"Ho apprezzato l’intervento del coordinatore provinciale Paolo Trande che con equilibrio, anche negli aspetti più critici, ha affrontato i temi e le sfide che ci aspettano nei prossimi mesi, a partire dalle elezioni amministrative che, a maggio, riguarderanno ben 34 Comuni del modenese - spiega Fava - Vi ho visto una comunanza di valori e intenti quando ha parlato di contrasto alle politiche delle destre, di contrarietà a chi gioca allo sfascio, dell’importanza dei programmi per costruire le azioni politiche e amministrative future — programmi che hanno guidato l’azione delle amministrazioni di centrosinistra in questi anni. Auspico che tutto ciò sia un buon viatico per una potenziale apertura a successive interazioni al servizio delle nostre comunità”.