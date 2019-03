Elezioni Nonantola. Federica Nannetti (Pd) cerca il bis con l'appoggio di due liste civiche

La ricandidatura a sindaco di Nonantola da parte di Federica Nannetti incassa l'appoggio di una coalizione "a tre punte". Insieme al Partito Democratico, infatti, il sindaco uscente potrà contare sull'appoggio della lista civica “Una mano per Nonantola” e della “Rete Civica Vassallo”. Si legge in una nota congiunta: "Questa coalizione si mette in gioco a fronte di un quadro politico globale preoccupante, con l’avanzata della destra e del populismo e prospettive economiche negative. In questo contesto il buon governo e la riproposizione dei perimetri del passato non bastano ad ottenere il consenso degli elettori: per questo intendiamo aprire al contributo fattivo delle tante realtà di impegno civico e volontariato di cui Nonantola è ricca".

Ad accomunare i soggetti che partecipano o vorranno partecipare a questo campo plurale e progressista - resta da sciogliere il dubbio delle formazioni che si collocano alla sinistra del Pd - sono valori come "lo sviluppo della solidarietà e della coesione sociale come antidoti all’emarginazione e alla povertà; il rispetto dei beni comuni, dell’ambiente, delle risorse; la promozione del senso civico e di una convivenza fondata sulla legalità e sul rispetto delle regole da parte di ogni cittadino; la crescita culturale come condizione di affermazione delle persone; il perseguimento della bellezza, nell’ambiente e nelle relazioni, per una migliore qualità della vita; un lavoro dignitoso e equamente retribuito per realizzare le aspirazioni di ciascuno".

A partire da questa piattaforma programmatica, la coalizione di centrosinistra indica come proprio candidato sindaco Federica Nannetti: "Il bilancio del suo primo mandato è stato positivo, per impegno e competenza e per la capacità di ascolto e relazione con i cittadini che tutti le riconoscono. Crediamo che l’esperienza e la conoscenza maturate in questi cinque anni possano costituire un prezioso valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi che la coalizione si pone. Inoltre, la coalizione si impegna ad individuare attorno a Federica Nannetti la migliore squadra di governo per la prossima legislatura, proponendo già prima del voto la composizione di una squadra coesa e solidale, competente ed autorevole".

Inoltre, dopo il voto, la coalizione costituirà un’assemblea di rappresentanti delle liste che la compongono, che nel corso della legislatura possa discutere i problemi da affrontare, i nodi che si presenteranno, la conformità al programma delle decisioni assunte dagli eletti, svolgendo un’attività consultiva e di supporto.