Festa del Pd di Reggio Emilia a Ponte Alto? Tramonta l'ipotesi

“In conferenza stampa, presentando le novità che stiamo costruendo per la prossima Festa provinciale de l’Unità modenese che si terrà, dal 23 agosto al 16 settembre, nella consueta area di Ponte Alto, avevo annunciato che, nel giro di una decina di giorni, si sarebbe saputo se poteva esserci una forma di collaborazione con Reggio Emilia. Apprendiamo ora dai compagni reggiani che non riescono a organizzare una loro gestione alla Festa".

L'annuncio arriva dal segretario provinciale del Pd modenese Davide Fava, dopo che nelle ultime settimane si era parlato con insistenza dell'opportunità per il Pd reggiano di utilizzare lo spazio di Ponte Alto per una versione alternativa di Festareggio, la tradizionale Festa de L'Unità che si svolge oltresecchia e che quest'anno sarà certamente ridimensionata o addirittura cancellata.

I democratici reggiani, a differenza di quelli modenesi, hanno infatti dovuto fare i conti con una scarsa partecipazione negli ultimi anni, che ha portato ad un importante buco di bilancio e all'impossibilità di tenere viva la manifestazione che si svolgeva a Campovolo, prima di trasferirsi alla Fiera.

Da Modena però arriva la solidarietà: "Sappiano che possono, comunque, fare affidamento su di noi in caso di necessità. Come avevo anticipato, l’offerta di collaborazione era nata dall’intento di dar loro una mano visto che, temporaneamente, quest’estate, non ci sarà la tradizionale Festa di Reggio. Come Federazione provinciale di Modena continuiamo, comunque, a lavorare per realizzare una Festa che sia occasione di incontro, confronto, divertimento e convivialità per tutta la nostra comunità”, chiosa Fava.