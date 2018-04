Nuovo casello di Modena Nord, fine dei lavori slitta ad agosto

"Coi lavori si arriverà fino a metà agosto", per poi procedere con il taglio del nastro e l'apertura del casello. L'assessore ai Lavori pubblici di Modena, Gabriele Giacobazzi, colloca attorno a Ferragosto o comunque entro il prossimo agosto la fine del cantiere del casello di Modena nord, uno degli snodi principali e piu' discussi della viabilità locale.

Il termine iniziale avrebbe dovuto essere giugno, conferma l'assessore in Consiglio comunale rispondendo all'interrogazione firmata in primis da Luca Fantoni dell'M5s, anche se "di proroga in proroga" un po' coi lavori si è slittato. In sostanza, la nuova rotatoria registrerà un diametro di 50 metri e sarà affiancata dalla nuova strada di 600 metri che la unirà al casello, attraverso quattro corsie (due per senso di marcia).

Il progetto è finanziato per quattro milioni di euro da Autostrade per l'Italia e per altri 400.000 euro dal Comune, per quanto riguarda i finanziamenti degli espropri dei terreni prima del cantiere. L'amministrazione modenese si è fatta carico anche della gestione e della manutenzione della nuova rotatoria, che diventerà di proprietà comunale.

(DIRE)