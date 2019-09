Il Ministero firma il progetto esecutivo, può partire il cantiere per la Bretella

Il neo Ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli, questa mattina durante il convegno di apertura del Cersaie, ha annunciato la firma sul progetto esecutivo della Bretella Campogalliano-Sassuolo. Si tratta dell'ultimo tassello burocratico circa l'autorizzazione della tanto discussa arteria autostradale.

"Non ci sono piu' scuse per nessuno, nemmeno per il governo. Tra pochi mesi apriremo i cantieri", conferma il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Dopo 30, 40 anni partirà il cantiere della bretella: il ministro de Micheli ha firmato l'ultimo atto che serviva. Si chiude quindi una vicenda che ci aveva visto discutere con il ministro Toninelli, avevamo atteso l'analisi costi-benefici che aveva confermato la bonta' di quel progetto", commenta il presidente della Regione.

"Oggi con l'annuncio del ministro possiamo dire di aver scritto la parola fine che in realta' e' la parola inizio per una infrastruttura attesa da tanti anni che permettera' di togliere traffico pesante dalle vie secondarie, a partire dalla via Emilia, e che permettera' di collegare in pochi chilometri all'Europa e al Brennero, cio' che parte dal distretto ceramico che da solo fa oltre l'80% della produzione ceramica italiana, tra le prime in Italia e nel mondo, e che dara' un'ulteriore e maggiore competitivita' alle nostre imprese", dice Bonaccini.