"Deriva pericolosa", la Fondazione Gorrieri invita a Modena Liliana Segre

La Fondazione Ermanno Gorrieri, "nell'esprimere incondizionata solidarietà a Liliana Segre e a tutte le persone che quotidianamente subiscono episodi di razzismo, discriminazione e intolleranza", tende la mano alla senatrice a vita e la invita a Modena per tenere una lezione pubblica nella nostra città.

"Proviamo forte preoccupazione- dichiara il presidente della Fondazione, Luciano Guerzoni- la copertura politica irresponsabilmente data all'emergere di sentimenti discriminatori, radicalmente antidemocratici e perfino antisemiti, indicandoli come generiche espressioni di disagio, o liquidando la loro condanna come un esercizio di vuota retorica, rende di per sè evidente l'obiettivo, perseguito dalla destra sovranista e xenofoba, di una società indifferente, disgregata, incapace di condividere valori umani, prima ancora che politici".

La reazione "a questa pericolosa disgregazione richiede consapevolezza e impegno da parte di tutti, nella comune difesa della radice antifascista e autenticamente democratica del cammino costituzionale e sociale dell'Italia repubblicana.

Servono prese di posizione forti e condivise. Oggi più che mai- conclude Guerzoni- è tempo di non dimenticare, di fare tesoro delle testimonianze della storia per ricostruire un presente fragile, povero di riferimenti e carico di tensioni sociali: per questo, speriamo di avere presto la senatrice Segre qui a Modena, ospite della Fondazione Gorrieri".

