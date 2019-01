Fondazione Ora ! a Bruxelles per un incontro tra giovani della Regione e Istituzioni Europee

Fondazione Ora! grazie alla collaborazione dell’Eurodeputato del gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici, Damiano Zoffoli organizza, per il prossimo 4-5-6 febbraio un viaggio a Bruxelles con i partecipanti al tavolo “Europa” delle prime tre edizioni di innòva, la kermesse dedicata all’innovazione che si tiene, dal 2015, a Reggio Emilia. "Il viaggio sarà l’occasione per approfondire la conoscenza e il funzionamento del Parlamento europeo e per permettere soprattutto ai più giovani di comprendere, con i loro occhi, il valore di questa istituzione" spiega Alessio Pecoraro co-Presidente della fondazione.

La possibilità di partecipare al viaggio a Bruxelles è aperto a tutti i residenti o domiciliati nella regione Emilia Romagna, per farne richiesta basta inviare una mail a fondazioneora@gmail.com, ma per alcuni studenti delle scuole superiori e dell’università ci sarà la possibilità di partecipare al viaggio con la copertura totale delle spese.

Continua Pecoraro: "Una sorta di borsa di studio che abbiamo voluto mettere a disposizione dei più giovani, perché inutile negarlo i giovani europei vedono oggi nell’Europa un’entità astratta, burocratica, lontana dai loro bisogni e della loro vita quotidiana." Non solo un viaggio studio ma un’occasione per approfondire, in ambito extra-nazionale, alcune tematiche come il lavoro, la green-economy e la sostenibilità e il rapporto tra gli enti locali e l’Europa. È prevista infatti anche una visita alla sede della Regione Emilia Romagna in Rue du Montoyer proprio a Bruxelles.