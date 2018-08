Protezione Civile, nuovi fondi per i Centri Operativi dei comuni modenesi

Due nuovi Centri unificati di protezione civile, a Piacenza e a Ferrara, con il finanziamento del primo stralcio di lavori, e interventi per rendere più sicuri dal punto di vista sismico quelli di Parma e Modena: sono i cuori pulsanti del sistema a livello provinciale, per cui l’obiettivo della Regione è completare le opere necessarie a garantire una sede adeguata in ogni territorio.

E ancora: risorse per migliorare e potenziare 18 tra aree di accoglienza della popolazione, centri polifunzionali, strutture comunali o delle Unioni, oltre che per due distaccamenti dei Vigili del fuoco volontari. E poi acquisto di attrezzature, mezzi e la costruzione magazzini dove ricoverarle compreso, a Faenza, l’avvio del Polo Unificato di protezione civile.

È il pacchetto di 30 interventi su tutte le province, da Piacenza a Rimini, approvato dalla Giunta regionale per potenziare la rete delle strutture di protezione civile dell’Emilia-Romagna. Sono inseriti in un Piano triennale che, fino al 2020, mette in campo 4 milioni di euro. Salgono così ad oltre 9 milioni e 200 mila euro gli investimenti finanziati da inizio mandato.

A Modena in arrivo 585 mila euro per 6 interventi. Il Centro unificato provinciale di Marzaglia, nella città capoluogo, sarà interessato da lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico per 450 mila euro. Il nuovo Centro operativo comunale del comune di Montefiorino è finanziato da un contributo di 70 mila euro; altri 20 mila sono in arrivo a Fanano per il potenziamento del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari e l’acquisto di un’autoscala. 15 mila euro verranno rispettivamente erogati per il potenziamento dei Centri operativi comunali di tre Unioni: Unione terre di castelli (Spilamberto, Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro, Guiglia, Zocca), Unione distretto ceramico (Formigine, Sassuolo, Maranello, Fiorano Modenese, Prignano sulla Secchia, Montefiorino, Palagano, Frassinoro) e Unione Comuni del Frignano (Pavullo nel Frignano, Serramazzoni, Polinago, Lama Mocogno, Sestola, Fanano, Riolunato, Montecreto, Pievepelago, Fiumalbo).