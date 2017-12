Dalla Fondazione CRMO oltre 260 mila euro per le scuole

Oltre 260 mila euro per nuovi strumenti didattici nelle scuole elementari Gramsci e Cittadella, e in tre istituti superiori della città: il liceo Muratori-San Carlo,l’Istituto Selmi e l’istituto Corni. Le risorse, messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, serviranno a realizzare nuovi laboratori e ad aggiornare quelli esistenti.

Nella scuola elementare Cittadella di via del Carso sarà allestito un nuovo spazio destinato a ospitare un’aula digitale dove i bambini potranno svolgere anche attività di robotica e tinkering (metodo educativo basato sulla manualità). Nella scuola elementare Gramsci è prevista la trasformazione dell’attuale laboratorio d’inglese in laboratorio linguistico multifunzionale, destinato a diventare anche uno spazio per attività di coding (programmazione informatica).

Il Liceo Muratori San Carlo allestirà un nuovo laboratorio linguistico in uno spazio da ristrutturare nella sede centrale di via Cittadella. Per l’Istituto Selmi è prevista invece la riorganizzazione di due spazi per l’allestimento di un nuovo laboratorio di microbiologia. Per quanto riguarda infine l’istituto professionale Fermo Corni il progetto prevede la ristrutturazione e il potenziamento del laboratorio meccanico e del laboratorio di saldatura.

“E’ un segno della costante attenzione prestata dalla Fondazione al mondo della scuola e al settore della formazione giovanile” commenta il presidente Paolo Cavicchioli. “Il nostro obiettivo è quello di fornire ai giovani strumenti per essere accolti nella società e nel mondo del lavoro diventandone parte integrante ed attiva”.