Strade provinciali, dalla Regione mezzo milione per coprire le buche

Per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali la Provincia di Modena può contare anche su un contributo della Regione pari a quasi 500 mila euro. I fondi, decisi nei giorni scorsi dalla giunta regionale, serviranno a realizzare interventi di ripristino del fondo stradale, tappeti e manutenzioni varie sulla rete stradale provinciale.

Intanto proseguono gli interventi degli operatori del servizio Viabilità della Provincia in particolare sulle buche e i danni al fondo stradale provocati dal maltempo.

Nella giornata di mercoledì 14 marzo sono attivi cantieri nell'area nord lungo la provinciale 8 tra Novi e Concordia, lungo la provinciale 7 tra Fossa di Concordia e S.Martino Spino, mentre in Appennino sono in corso interventi sulle buche lungo le provinciali a Lama Mocogno, Polinago, Prignano e Palagano, ma anche nella zona di Sestola e Serramazzoni, lungo la strada provinciale 3 Giardini.

Proseguono anche i lavori per tenere pulite le strade dalla caduta di detriti e fango dai versanti instabili in particolare lungo la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro nella zona di Casona di Marano e sulla provinciale 21 sempre nel comune di Marano; previsti anche lavori in diverse situazioni per la regimazione delle acque al fine di prevenire cedimenti dei versanti e sulla segnaletica verticale danneggiata.

Finora i costi della Provincia per gli interventi urgenti di chiusura delle buche hanno comportato una spesa di oltre 100 mila euro a cui si aggiungono quasi un milione 300 mila euro per la spalatura neve e la salatura della rete di oltre mille chilometri di strade provinciali, a fronte di una disponibilità inizialmente preventivata di 850 mila euro per l'intero anno.