Beni culturali. Dalla Regione i fondi per tre interventi di restauro

Nuovo look per palazzi ed edifici storici di enti pubblici e privati ma anche investimenti per attrezzature tecnologiche, per l’innovazione e iniziative culturali. Dalla Regione previsti investimenti per 4 milioni 134 mila euro dal 2019 al 2021, nell’ambito della legge regionale n. 40, per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali dell’Emilia-Romagna

Su 68 progetti presentati, 18 sono stati ammessi a contributo. Tra i finanziati: 4 in provincia di Bologna, 3 a Modena, 3 a Parma, 2 a Ravenna, 2 a Ferrara e 1 a Rimini, Forlì-Cesena, Reggio Emilia e a Piacenza.Potevano presentare progetti solo i Comuni fino a 20.000 abitanti (in quanto con minori disponibilità economiche o con maggiori difficoltà finanziarie).

“Con questi interventi- afferma l’assessore regionale alla Cultura Massimo Mezzetti- diamo valore al nostro patrimonio storico ripristinando da un lato la sicurezza degli edifici e dall’altro bellezza artistica originaria, oltre a portare innovazione con l’utilizzo di nuove tecnologie, a supporto di servizi o iniziative. In alcuni casi si tratta di mettere a disposizione delle comunità edifici storici, oltre a ospitare attività e iniziative culturali. L’obiettivo è salvaguardare e valorizzare il patrimonio, rendendo l’Emilia-Romagna sempre più attrattiva anche per un turismo culturale”.

In particolare in provincia di Modena per la riparazione dei danni e il miglioramento sismico del Teatro del Popolo nel comune di Concordia sul Secchia viene assegnato un contributo di circa 383mila euro (su una spessa ammissibile di circa 638 mila). Al restauro e alla valorizzazione della Chiesa Abbaziale di Nonantolaè andato un contributo di 193 mila euro (su una spessa di 322 mila) mentre per l’allestimento del Centro di documentazione della repubblica Partigiana di Montefiorino, vengono assegnati oltre 19 mila euro (su una spesa di circa 28 mila).