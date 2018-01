Castelfrigo, anche Forza Italia si unisce ai lavoratori e allo sciopero della fame

Nella giornata di mercoledi 10 gennaio il capogruppo di Forza Italia in Provincia Roberto Benatti e in Comune a Modena, Andrea Galli, si presenteranno alle ore 8 davanti ai cancelli della Castelfrigo, dove i 127 lavoratori licenziati da quasi 3 mesi effettuano un presidio permanente per reclamare i propri diritti e chiedere il reintegro alle rispettive mansioni.

"Quasi 4 anni fa, 19 marzo 2014, il Consiglio Provinciale di Modena votò all’unanimità un Ordine del Giorno dove non solo condannavano le cooperative spurie, ma reclamavano un intervento diretto del Governo per regolamentare un uso disinvolto dello strumento cooperativo in determinati settori come quelli dell’autotrasporto, facchinaggio, lavorazione carni ed agroalimentare - spiegano i consiglieri modenesi - Oggi, passati 4 anni, tutto è rimasto tale e quale malgrado un Governo nazionale di “Sinistra”; a Castelnuovo Rangone le coop spurie D.A e Work Service hanno potuto continuare ad operare indisturbate accumulando un debito con l’Erario di oltre 7 milioni di euro e con Equitalia che ha cominciato a rivalersi sui Lavoratori apparentemente soci delle Coop.

Forza Italia si dice "vicina alle Imprese" e sottolinea le difficoltà legate al fare Impresa: "Tassazione elevatissima, burocrazia asfissiante, sanzioni alla Russia, confronto sanguinoso sui prezzi sia per il Mercato Interno che per il Mercato Estero: questa difficile battaglia, a nostro avviso, non si puo’ vincere scaricandola solo sui lavoratori, soprattutto quelli più deboli".

Gli azzurri invitano quindi a riflettere sulla battaglia dei lavoratori Castelfrigo e presenzierà per dimostrare la propria vicinanza. Andrea Galli in particolare resterà davanti all'azienda per 24 ore - dalle 8 di mercoledi 10 gennaio alle 8 di giovedi 11 gennaio- e non toccherà cibo, così come avevano fatto in passato i diretti interessati alla vertenza.