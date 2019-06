Nuova proroga per il servizio mensa a Cir Food: "Con quella cifra si può realizzare un centro modenese"

"Il 23 maggio scorso, a tre giorni dal voto delle elezioni comunali, la giunta guidata da Gian Carlo Muzzarelli ha approvato con una delibera la proroga di un anno del contratto in essere tra il Comune di Modena e la ditta Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa - Cir Food di Reggio Emilia per una cifra pari a oltre 7 milioni di euro. Parliamo di un bando triennale vinto ormai nel lontano 2011 e più volte rinnovato senza gara. Mi chiedo dunque da un lato se era opportuno arrivare a questa proroga a ridosso delle elezioni e se per cifre simili non sia possibile accelerare il percorso per la realizzazione di un centro modenese di preparazione e distribuzione pasti per le scuole".

Ad intervenire in questi termini è il capogruppo di Forza Italia in Regione Andrea Galli. "In 9 anni di gestione questo colosso cooperativo ha incassato dal Comune di Modena una cifra superiore ai 60 milioni di euro - continua Galli -. Non è in discussione in questa sede la qualità del servizio offerto e dei pasti, ma l'opportunità di procedere a simili rinnovi a fronte di bandi triennali. Ora, dopo anni di rinnovi, occorre analizzare con attenzione il capitolo di spesa e valutare in tempi brevi se procedere in questa direzione".