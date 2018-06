Carpi, Forza Nuova in piazza contro la festa islamica della Ashura

Ieri sera Forza Nuova si è radunata in piazzale Ramazzini a Carpi con una decina di militanti per esprimere il proprio dissenso nei confronti della processione della Ashura che oggi pomeriggio animerà le vie della città, con la presenza annunciata di diverse centinaia di fedeli musulmani.

" Davanti ai carpigiani abbiamo letto alcuni passi del Corano che hanno fatto gelare il sangue ai presenti. Forza Nuova ritiene inconcepibile che in una città civile come Carpi venga permesso, alla luce del sole, un tale mattatoio", spiega il partito di estrema destra.

"Il sindaco Bellelli sembra refrattario sulla violenza quando proviene da riti dell'integralismo islamico. Promuovere pratiche come l'Ashura nelle strade di Carpi significa gettare la spugna sul piano di sostituzione del popolo italiano. E’ evidente e persino banale, tanto che non si può credere alla buona fede del “buonisti” ed accoglientisti senza limiti. Come a Macerata dove un gruppo di nigeriani ha violentato, ucciso, fatto a pezzi e strappato il cuore di una ragazza sulla base della loro "cultura" africana", attacca Forza nuova.

La cerimonia religiosa è prevista per oggi pomeriggio e ha subito diverse modifiche dal punto di vista organizzativo, imposte dalla Questura per attenuare l'impatto di un rito che può assumere toni cruenti, specie per l'autoflagellazione sul petto. I partecipanti saranno osservati speciali della Polizia e dovranno attenersi ad alcune prescrizioni ben precise.

"I carpigiani con stasera, unendosi a Forza Nuova, hanno dato una risposta a chi ci insulta perché rigettiamo quella cultura e non crediamo che sia integrabile con l'identità europea e con la millenaria cultura cristiana - chiosa il partito, che poi chiama in causa anche il vescovo carpigiano - Con la manifestazione abbiamo colto l'occasione per chiedere l'intervento del vescovo di Carpi S.E. Mons. Cavina perchè intervenga sull'asimmetria che il Comune sta portando avanti sul territorio di Carpi, promuovendo un rito musulmano a discapito dell'identità cristiana".