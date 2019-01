Elezioni 2019. Cinzia Franchini presenta il progetto civico "Modena Ora"

"Questo è davvero un progetto civico volutamente lontano dai partiti, ma che, indipendentemente dal suo sviluppo futuro, si inserisce in un'ottica di proposta alternativa rispetto all'attuale governo di Modena". Così a Modena si fa avanti verso le elezioni amministrative di primavera Cinzia Franchini, nota in città per il suo impegno per la legalità, soprattutto, ai tempi della presidenza nazionale dell'associazione di autotrasportatori Cna-Fita, e oggi impegnata a livello editoriale con il quotidiano online La Pressa.

Franchini dunque debutta con l'obiettivo di raggiungere Piazza Grande, dopo aver fondato e lanciato il progetto "Modena ora", al fianco in conferenza stampa all'auditorium Biagi dei 'colleghi' civici Luciano Landi, Marianna Morra e Fulvia Ugetti. "Il nostro impegno- assicura Franchini- sarà sui contenuti e sulle idee. L'orizzonte non si ferma alle elezioni amministrative, ma anche in vista di questo importante appuntamento avanzeremo una serie di proposte condivise da chi vorrà partecipare al dibattito, con proposte e critiche documentate rispetto alla situazione attuale. Penso ad alcuni macrotemi su tutti: ambiente, sviluppo e cultura".

Confermando di aver gradito ben poco il mandato dell'attuale giunta, il cui sindaco Pd Gian Carlo Muzzarelli è al lavoro da mesi sulla propria ricandidatura, Franchini e compagnia segnalano che città alternativa immaginano. "Una città- si precisa nel manifesto di Modena ora- che ristabilisca il primato assoluto della trasparenza, della concorrenza e della meritocrazia nell'amministrazione", che "valorizzi i propri talenti e sia capace di attrarne", che "restituisca sicurezza ai propri cittadini ed alle proprie imprese", che "non lasci indietro le fasce sociali piu' fragili". Ma anche che "esca dall'isolamento a livello regionale e nazionale", che "rilanci un progetto strutturale di mobilità sostenibile" e "favorisca una sviluppo urbanistico innovativo".

