Freddo. Al via l'unità di strada che intercetta i senza dimora

Al via alla nuova Unità di strada che in queste settimane lavorerà in modo continuativo durante tutto l’anno per contattare i senza fissa dimora, favorire l’accesso ai servizi e intercettare i bisogni di persone particolarmente vulnerabili che vivono in condizioni di marginalità. Il servizio è stato avviato dall’assessorato Welfare del Comune di Modena all'interno del programma di lavoro dedicato al contrasto alla grave marginalità adulta, anche grazie a un progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna che vede, tra l’altro, l'avvio della sperimentazione di alloggi dedicati all’Housing first, nell’ottica si supportare i senza fissa dimora nel superamento della condizione di homeless.

A definire finalità, organizzazione e tempi di lavoro dell’Unità di strada è una convenzione firmata dai Servizi sociali con l'Associazione Porta Aperta e la Cooperativa Caleidos che con il Comune hanno coprogettato il servizio mediante una manifestazione di interesse pubblica rivolta al terzo settore. L’Unità di strada deve monitorare il territorio e raccogliere una mappatura dei disagi per consolidare e sperimentare misure di sostegno; presidiare luoghi frequentati solitamente dalle persone senza fissa dimora, con una presenza articolata su quattro giorni settimanali; raccogliere le segnalazioni provenienti dai Servizi e dai cittadini circa la presenza di persone senza dimora. Il contatto con queste persone è finalizzato alla rilevazione dei bisogni sociosanitari, l'orientamento e l'accompagnamento ai servizi.

Gli operatori professionali possono essere affiancati da mediatori linguistico-culturali, da peer-educator e lavoreranno in raccordo con le diverse unità di strada presenti in città. Tra le diverse Unità di strada è stato avviato un coordinamento tecnico per assicurare la circolarità delle informazioni. Durante tutto il periodo invernale, l’Unità di strada professionale è inserita nel Piano di accoglienza invernale per persone in difficoltà con la funzione di coordinare e supportare i volontari. Continueranno infatti per tutto l’inverno le uscite serali dei volontari per distribuire generi di conforto come bevande calde, coperte, alimenti ai senza dimora e, al tempo stesso, offrire occasioni di ascolto.