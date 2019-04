Friday For Future Modena in trasferta a Roma per manifestare con Greta Thunberg

Un Venerdì Santo a Roma differente da quello che abbiamo sempre visto, infatti non solo le celebrazioni religiose ma anche la manifestazione Friday For Future nella Capitale, a cui ha partecipato anche la delegazione modenese. La manifestazione si tiene in Piazza del Popolo dove giovani di tutta Italia si sono riuniti per manifestare contro l'incapacità dei grandi della Terra di imporsi sulle politiche economiche e ambientali a livello globale. E' all'interno di questa manifestazione che partecipa anche la protagonista di questo movimento globale, ovvero Greta Thunberg.

L'iniziativa ha visto, tra le tante sorprese, l'utilizzo di microfoni che prendono l'energia elettrica prodotta da 120 biciclette con la dinamico, così da non consumare energia eccessiva. Il movimento in queste settimane è sempre più cresciuto, e non solo a livello nazionale ed internazionale, ma anche locale. Infatti oggi la pagina facebook di Friday For Future Modena conta più di 1000 iscritti.

L'INTERVISTA AL PORTAVOCE MODENESE DI 12 ANNI