Manifestazione Friday For Future a Modena: "Chi vincerà le elezioni deve mantenere le promesse"

Centinaia e centinaia di giovani hanno oggi manifestato tra le strade del centro storico di Modena affinché sia il Comune sia il Governo mantengano le promesse sulle politiche ambientali e che le proposte del movimento Friday For Future siano realizzate realmente da chi governa. A parlare è stata Rossella Giulia Caci, rappresentate nazionale per Modena del movimento Friday For Future, che ha spiegato dal palco di piazza Matteotti: "Ai candidati all'ascolto sappiate che le promesse fatte sull'ambiente durante la campagna elettorale devono essere mantenute. Noi dopo il 26 Maggio verremo in Comune e verremo al Governo a Roma perché le politiche ambientali siano indirizzate verso l'unica soluzione possibile", mentre il giovane portavoce del movimento modenese, il dodicenne Alex Guidi ha detto: "Non c'è più tempo. Non abbiamo più tempo. I piccoli cambiamenti non bastano per salvarci. Il mondo intero deve prendere coscienza e agire immediatamente."