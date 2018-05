Forza Italia critica l'immobilismo della Bretella: “Solo promesse elettorali”

"Maggio è arrivato e del cantiere della Bretella Campogalliano-Sassuolo, il cui avvio era stato promesso solennemente esattamente un anno fa dal ministro Delrio davanti al sindaco di Modena Muzzarelli e al presidente della Regione Bonaccini, non vi è traccia. Le promesse elettorali del Pd, locale e nazionale, si sono rivelate ancora una volta del tutto infondate". Segnala cosi' il capogruppo di Forza Italia in Regione, Andrea Galli, dedicandosi ad una delle principali opere pubbliche del territorio, sempre sulla carta.

"Parliamo- evidenzia il capogruppo azzurro- di un'infrastruttura eternamente annunciata, che già nel 1998 venne presentata, e finora rimasta nel libro dei sogni. Quindici chilometri di strada, per un investimento complessivo di 500 milioni di euro, gestito peraltro dall'ex presidente della Provincia Emilio Sabattini, fondamentali per il polo produttivo del distretto della ceramica e per l'intera economia del nostro territorio". Si tratta di una strada, sostiene nel merito Galli, che permetterebbe di alleggerire la viabilità ordinaria indirizzando i veicoli pesanti verso l'autostrada.

Tira le somme il capogruppo regionale Fi: "Un anno fa il direttore tecnico generale di Autobrennero parlo' di quattro anni per la realizzazione dell'opera, ma il centrosinistra di governo, vittima dei veti e controveti interni e di uno strano concetto di ambientalismo paralizzante, sta perdendo tempo e spera che quella promessa di Delrio venga dimenticata. Le imprese e le famiglie modenesi non dimenticano e nemmeno Forza Italia. I nostri parlamentari modenesi hanno già posto il tema a Roma e dal mio ruolo in Regione farà altrettanto nei confronti di Bonaccini".

