Castelfranco, è l'assessore Giovanni Gargano il candidato sindaco del Pd

Giovanni Gargano, attuale assessore nella Giunta Reggianini, è il nome che il Partito democratico di Castelfranco Emilia "mette a disposizione" della futura coalizione di centrosinistra come proposta di candidato sindaco alle elezioni amministrative di primavera. Nella mattinata di sabato 12 gennaio si è riunita l’Assemblea comunale del Pd, a conclusione di un percorso di ascolto e confronto interno ed esterno volto a individuare la figura migliore da proporre alle elezioni amministrative di primavera.

Com’è noto, infatti, il sindaco Reggianini è al suo secondo mandato e non è più candidabile. L’Assemblea Pd, all’unanimità, ha votato Giovanni Gargano, attuale assessore della Giunta Reggianini, come candidato al ruolo di sindaco. “Già da domani – commenta il segretario del Partito democratico di Castelfranco Emilia Matteo Silvestri – come segretario del partito lavorerò per costruire una coalizione il più possibile larga e plurale, aperta ai partiti, alle associazioni e a tutti i soggetti e cittadini che si riconoscono nei valori di un centrosinistra democratico e inclusivo per costruire una coalizione in grado di continuare a governare Castelfranco Emilia avendo come primario obiettivo il bene della comunità tutta”.