Elezioni a Bomporto, il centrosinistra sceglie il giornalista Angelo Giovannini

Sarà il giornalista Angelo Giovannini il candidato Sindaco nel Comune di Bomporto per la lista civica di centro sinistra. Obiettivo è mantenere il governo del paesino della Bassa, finora confermato dall'ottimo gradimento del sindaco Alberto Borghi. A Bomporto il Partito Democratico non si presenta quindi con il proprio candidato "forte" come in altri comuni, ma sceglie una figura che possa raccogliere preferenze più trasversali e tenere vivo un fronte ampio di centrosinistra che in questo particolare periodo storico sembra vacillare.

Una scelta rimarcata dallo stesso sindaco uscente: "Angelo è persona capace, sa ascoltare e comunicare la sua figura di indipendente permetterà, mi auguro, di raggruppare tutte quelle persone che, partendo da un paese sulla via della completa ricostruzione post terremoto e alluvione, vorranno dedicarsi alla crescita e coesione sociale della comunità, portando innovazione, nuovi stimoli, nel solco di quei valori di solidarietà e impegno per gli altri che hanno caratterizzato questi anni di amministrazione pubblica", dichiara Borghi.

59 anni, nato e cresciuto a Bologna, da genitori modenesi, Giovannini è sposato e ha un figlio adolescente. E' residente a Sorbara di Bomporto dal 1994, iscritto all’Ordine dei Giornalisti da 36 anni, laureato in Sociologia della Comunicazione, Angelo Giovannini é conosciuto dai bomportesi anche grazie alla sua precedente esperienza di assessore comunale negli anni dal 2004 al 2008, dove si era occupato di promozione territoriale lavorando fianco a fianco con commercianti, mondo del volontariato e con i produttori agricoli. Attualmente lavora presso l'ufficio stampa del Comune di Carpi.