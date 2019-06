Campogalliano, Guerzoni presenta la nuova giunta comunale

Giovedì 13 giugno, nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale di Campogalliano dopo le elezioni del 26 maggio scorso, Paola Guerzoni ha presentato la sua nuova squadra di Giunta, composta di due donne e due uomini. Vicesindaco sarà Daniela Tebasti, già consigliera nel quinquennio 2014-2019 e attuale segretario del circolo locale del Partito Democratico. 50 anni, una laurea in Matematica applicata, Tebasti è dipendente in un’azienda modenese che fornisce servizi informativi per le imprese. Andrà a occuparsi di Politiche scolastiche, Bilancio e Tributi, Affari Generali, Comunicazione e Partecipazione.

Entra in Giunta anche Luisa Zaccarelli, eletta in Consiglio comunale: 45 anni, psicologa libera professionista e formatrice didattica. Le sue deleghe comprendono le Politiche del Ben-essere, familiari e delle varie età, i Servizi sociali e sanitari, le Pari Opportunità, il Volontariato e l’Associazionismo, la Coesione Sociale e Legalità, la Cultura e gli Eventi.

Augusto Bulgarelli (57 anni, libero professionista, organizzatore di manifestazioni fieristiche e di mostre culturali e commerciali) sarà invece responsabile dello Sviluppo economico, la Riqualificazione aree produttive, la Promozione del Territorio e Laghi, mentre Marcello

Messori (42 anni, ingegnere informatico, professionista sviluppatore software, gruppo "Pro Ambiente Campogalliano") si occuperà di Ambiente, Viabilità intercomunale e mobilità sostenibile, Società partecipate, Protezione Civile e Tutela del Territorio, Servizi informativi.

Il sindaco Guerzoni (54 anni), al suo secondo mandato, conserva per sé le seguenti competenze: Urbanistica e Politiche abitative, Lavori pubblici, Patrimonio, Sicurezza, Sport, Personale e Organizzazione comunale. “La nuova giunta”, ha spiegato il primo cittadino, “si presenta completamente rinnovata. Sui nuovi assessori, che ringrazio per aver accettato, ripongo molta fiducia, per le competenze, la generosità e lo spirito di squadra che insieme mettiamo al servizio di Campogalliano. Una squadra che mette a disposizione competenze lavorative e una profonda conoscenza della comunità di Campogalliano, e più in generale del territorio modenese ed emiliano. In particolare Daniela Tebasti porta con sé il valore aggiunto di un’esperienza politica di consigliera molto attiva anche sul territorio e confermata da un numero altissimo di preferenze.”

“La giunta”, ha proseguito Guerzoni, “lavorerà in modo trasversale su molti temi. Particolare attenzione andrà al benessere integrale delle persone e allo sviluppo delle relazioni familiari e comunitarie; alla riqualificazione delle aree produttive; al valore sociale dello sviluppo urbanistico.”