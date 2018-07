Castelfranco, idee e progetti per rinnovare il centro storico

Si è svolta ieri sera, martedì 24 luglio, il primo di una serie di incontri promossi dall'Amministrazione Comunale sul tema Centro Storico, all'interno del quale sono stati presentati i progetti di riqualificazione e sviluppo della città pubblica previsti nei prossimi anni.

Sala gremita con gli assessori Denis Bertoncelli (lavori pubblic) e Giovanni Gargano (centro storico e commercio), coadiuvati dall'arch. Bruno Marino e dall'ing. Sossio Paone del settore Tecnico e Sviluppo del territorio e dai professionisti incaricati, che hanno illustrato in prima battuta le progettazioni in corso di esecuzione e di prossima realizzazione, come il nuovo Sportello al Cittadino ed la riqualificazione di Piazza Garibaldi e di Corso Martiri nella parte centrale tra le chiese di Santa Maria Assunta e San Giacomo, per poi soffermarsi sulle progettazioni in itinere, nell'ambito di un generale ridisegno del centro del Capoluogo, che si focalizzeranno sia sull'abbellimento delle parti di proprietà pubblica che sull'implementazione e la rivisitazione dei sistemi di sicurezza e di protezione delle manifestazioni e delle iniziative che interesseranno sempre di più il centro storico.

Il primo incontro è stato organizzato con particolare attenzione al mondo del commercio, mentre i prossimi incontri saranno dedicati a tutta la cittadinanza, in particolare a coloro che saranno direttamente interessati dai lavori.