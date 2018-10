L'ambasciatore del Vietnam incontra Muzzarelli. Modena interessante per l'Asia

L’ambasciatore del Vietnam in Italia Cao Chienh Thien è stato ricevuto oggi, venerdì 12 ottobre, dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli che lo ha incontrato nel Palazzo comunale. L’ambasciatore è in visita in città e il sindaco lo ha inviato ad assistere in serata allo spettacolo al Teatro comunale Luciano Pavarotti dedicato al maestro in occasione dell’anniversario della nascita.

Nel corso dell’incontro ci si è soffermati sugli aspetti produttivi del territorio modenese, con particolare attenzione all’automotive e all’enogastronomia, e sulle potenzialità di scambi economici con il Paese asiatico.

L’ambasciatore ha particolarmente apprezzato il centro storico della città e il complesso del sito Unesco (Duomo, Ghirlandina e Piazza Grande), sottolineando come già molti turisti vietnamiti scelgano l’Italia e che Modena può diventare per loro una meta molto interessante.

Il sindaco Muzzarelli ha donato all’ambasciatore un libro fotografico di Franco Fontana “Modena di notte” e ha ricevuto in dono un’opera d’arte che riproduce Torre tartaruga, con una barca a remi e un albero in primo piano, simbolo del Paese e della capitale Hanoi.